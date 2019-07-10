Курская области. В Железногорске фельдшеры пересели на скутеры

Медицинская помощь в Железногорском районе Курской области стала не только доступной, но и мобильной: теперь к пациенту фельдшер выезжает на скутере.Пациенты такую оперативность уже оценили. Фельдшер Евгения Шарова приехала в Железногорский район с Севера. Сейчас она работает в Разветьевском ФАПе по программе «Земский фельдшер». В зоне ее обслуживания 650 человек, все они жители села Разветье, которое протянулось аж на 7 км. От фельдшерско-акушерского пункта до окраины села раньше дорога занимала больше часа, а на новеньком скутере фельдшер приезжает за 5-10 минут. За час работы Евгения объезжает два подворья.Пересаживать медицинских работников на «железных коней» в Железногорском районе начали с июня этого года. В Центральной районной больнице решили, что управлять скутером не намного сложнее, чем велосипедом, а главное – не надо крутить педали. Их нововведение поддержала районная администрация – выделила гараж в безвозмездное пользование. Заправлять скутеры топливом будут за счёт райбольницы.«Для фельдшера транспорт – самое главное. Он будет быстрее доезжать до больного, а значит, медицинская помощь на селе станет и качественнее, и доступнее», – отмечает главный врач Железногорской больницы Ирина Малашина.Пока новый транспорт поступил только в один ФАП. Но в районной администрации говорят: если ноу-хау хорошо зарекомендует себя, то купят ещё два таких скоростных помощника. Ещё одна мечта железногорского фельдшера – компьютеризировать ФАПы. По её мнению, это очень упростило бы работу.