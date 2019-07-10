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Завтра часть Сеймского округа Курска останется без холодной воды

Завтра часть Сеймского округа Курска останется без холодной воды

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В четверг, 11 июля часть Сеймского округа Курска останется без холодной воды. Отключение связано с неотложными ремонтно-профилактическими работами. 
Так, с 8 утра до 5 вечера будет прекращена подача холодной воды в микрорайоне Волокно и Аккумулятор с прилегающими улицами частного сектора, а также на улицы Широкая, Ольховские с прилегающими.

Курян, проживающих по указанным адресам, просят сделать необходимый запас воды, а жилищно-эксплуатационным организациям, организациям всех форм собственности рекомендуют провести ремонт водопроводных сетей, находящихся в собственности или эксплуатационной ответственности.

Справки по телефону 70-06-14.
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