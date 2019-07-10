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Лента новостей / В регионе

Куряне стали меньше травмироваться на производстве

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В Курской области количество несчастных случаев на производстве сократилось на 36%, сообщают в региональном отделении ФСС. С начала 2019-го в регионе произошло 59 лёгких несчастных случаев, 9 тяжёлых и 5 смертельных. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года - 86 лёгких несчастных случаев, 23 тяжёлых и 6 смертельных.

Производственные травмы, не совместимые с жизнью, привели к гибели пяти курян. Один из трагических случаев произошёл в мае в ООО «Губановское» Медвенского района. Во время обработки поля гербицидами тракторист-машинист попал во вращающийся карданный вал между трактором и прицепом-цистерной. У погибшего остался несовершеннолетний ребёнок. Фонд социального страхования выплатит ему единовременную компенсацию в размере 1 млн. рублей и возьмёт на себя ежемесячные выплаты до его совершеннолетия.

С начала этого года региональное отделение соцстраха выделило семьям погибших на производстве курян 8 млн. рублей. Один из тяжёлых несчастных случаев произошёл в мае в Поныровском районе. Водитель грузовика выехал на работы в поле после обеда. Отъехав от места выгрузки удобрений, он увидел в зеркало, что открыт брезентовый тент на кузове его грузовика. Мужчина остановил машину и начал подниматься в кузов, чтобы закрепить тент. Однако рука соскользнула, и он упал на землю, сильно ударившись головой. Пострадавший прошёл курс лечения в Областной клинической больнице и находится на амбулаторном лечении в Поныровской райбольнице за счёт средств Фонда социального страхования.

Зафиксировано два несчастных случая, в результате которых пострадавшие получили травмы глаз. В июне 30-летний формовщик участка фасонно-литейного цеха управления по производству запчастей МГОКа выполнял работу по подготовке форм к заливке жидким металлом, частица металла откололась и попала в глаз рабочего. А в Кореневском районе мойщику при проведении дезинфекции в глаз попала щёлочь. Он получил ожог роговицы глаза моющим средством. Оба пострадавших лечатся амбулаторно по месту жительства.
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