В Курской области присяжные рассмотрят дело о зверском убийстве пенсионерки

Два жителя Дмитриевского района Курской области идут под суд - их обвиняют в разбойном нападении и убийстве пенсионерки.Тело 79-летней женщины в её доме в июле прошлого года обнаружила почтальон, которая разносила пенсию жителям села Красный клин.Осматривая места происшествия полицейские сделали вывод, что пенсионерку убили деревянным стулом, который нашли рядом с её телом.Под подозрение органов расследования попал 51-летний житель села Погодино, которого незадолго до обнаружения тела престарелой женщины видели рядом с её домом. После задержания он сознался в совершении преступления.Однако экспертиза ДНК выявила на стуле биологические следы другого мужчины. Им оказался 59-летний местный житель – муж почтальона, которая обнаружила труп.В ходе допросов первый обвиняемый рассказал, что в начале июля 2018 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направлялся к потерпевшей, чтобы одолжить у неё деньги. По пути встретил нетрезвого знакомого, который также решил пойти к пенсионерке, чтобы забрать долг за проданное зерно.Женщина пригласила их в дом, где пояснила, что денег у неё нет, а за зерно рассчитается с супругой селянина. Разозлившись, мужчина ударил её в лицо. Женщина попыталась убежать, но оступилась и упала, а обвиняемый несколько раз ударил её стулом по голове. Затем оба "гостя" поочередно стали избивать женщину по голове утюгом.Из дома убитой они украли 5,5 тыс. руб., продукты питания и одежду, а затем скрылись.Уголовное дело суд рассмотрит с участием присяжных заседателей.