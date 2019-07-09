Мосгорсуд игнорирует рекомендации руководства страны

Московский городской суд принял решение заключить Альберта Худояна в СИЗО до 14 августа. Член защиты обвиняемого Александр Карабанов поделился комментарием по поводу происходящего. По его слова, заключение суда не имеет оснований. Домашний арест клиента Карабанова проходил мирно. Худоян не нарушал правил, отдал свои паспорта следователям и не снимал браслет, контролирующий его передвижения. Как в таких условиях мужчина смог бы сбежать?





Также суд проигнорировал и то, что сейчас поступают заявления от первых лиц РФ, в которых они говорят о важности не позволять заключать предпринимателей во время коммерческих споров. Но как считает юрист, это в очередной раз доказывает, что на обвиняемого оказывают давление правоохранительные органы. Оппоненты подозреваемого, Самиев и Говядин, пытаюся же решить конфликт с помощью вымогательства.





Суд проигнорировал то, что господин Самиев предлагал опустить конфликт и закрыть дело за 100 миллионов долларов, и предложение это поступило в присутствии следователя, об этом сообщает РБК. Политический деятель и омбудсмен Борис Титов считает, что эту ситуацию можно отнести в ряд скандалов в предпринимательской сфере.





Политик поддерживает сторону Худояна и говорит о том, что решение суда не аргументировано и не убедительно. В будущем член партии «Правое дело» планирует поддерживать подозреваемого, как пишет «Lenta.ru».





Адвокат Худояна отметил, что дело подозреваемого направили в комиссию по этике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также отправили жалобы на работу следствия и незаконные действия Говядина и Самиева.

Сам Альберт Худоян не планирует менять свою точку зрения. Как он говорит, сбегать из страны не планирует, ведь именно этого и ждут оппоненты, чтобы прибрать к рукам его имущество.