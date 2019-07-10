В Курске на "зебре" насмерть сбили пенсионера

Вечером 9 июля в Курске насмерть сбили пешехода. Авария случилась примерно в половину десятого. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, 25-летний водитель автомобиля «Опель Астра» ехал со стороны Льговского поворота по проспекту Ленинского Комсомола в направлении ул. Лесная. Напротив д. №1 "А" по ул. Городская автомобилист допустил наезд на 68-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионер от полученных травм скончался. Водитель был трезв.