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В Курске на "зебре" насмерть сбили пенсионера

В Курске на "зебре" насмерть сбили пенсионера

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Вечером 9 июля в Курске насмерть сбили пешехода. Авария случилась примерно в половину десятого. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, 25-летний  водитель автомобиля «Опель Астра» ехал со стороны Льговского поворота по проспекту Ленинского Комсомола в направлении ул. Лесная. Напротив д. №1 "А" по ул. Городская автомобилист допустил наезд на 68-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионер от полученных травм скончался. Водитель был трезв.



ФОТО - АВТОКАДР_46
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