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В регионе предлагают создать резиденцию курского соловья

В регионе предлагают создать резиденцию курского соловья

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О развитии курских брендов поговорили члены ОНФ, краеведы и представители туристической сферы на заседании круглого стола тематической площадки ОНФ «Культура» . В обсуждении выдвинули три группы символов, на которые можно опираться при создании курского бренда: личности, события и города - всем этим богата Курская область. 

Топ-лист символов составляли куряне. Известными они называют земляков: Надежду Плевицкую, Георгия Свиридова, Константина Воробьёва. Кроме того, отметили важным символом курского соловья, Коренскую ярмарку и курскую антоновку. 

«Курский соловей. Он живёт и поёт на территории области, и это замечательный бренд, который можно развивать с учётом музея курского соловья. Это может быть резиденция и курского соловья, и Соловья-разбойника. Здесь очень много фантазии, предложений, как это развивать. Есть и классические направления, которые хорошо известны. Курская битва — одно из важных направлений. Но для того чтобы оно развивалось, какие-то моменты, возможно, нужно изменить в музеях, посвящённых Курской битве, что-то добавить» - говорит Елена Конева, заместитель генерального директора Курского областного краеведческого музея. 

Основная идея брендов в том, что они будут помогать в создании новых туристических маршрутов и привлечении инвестиций к знаковым местам региона. 

«Мы хотим увидеть больше брендов – буквально каждого села, если он там есть или был, и, соответственно, всё это дальше использовать и для привлечения туристов извне, и настроить внутренний туризм, самих жителей Курской области. Это и с точки зрения исторической, культурной будет важно, потому что мы донесём до жителей, что у нас есть, чем мы богаты. И, скорее всего, кто-то захочет съездить в Суджанский район или в Пристень, во Льгов» - отметил Роман Алёхин, активист ОНФ. 

Работа над брендами продолжится с учётом мнения курян.
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