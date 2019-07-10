Из-за ошибки сотрудника фирмы в Курск не пустили почти 41 тысячу китайских лампочек
В центр электронного декларирования поступила электронная декларация. В документах значилось, что из Китая в Россию ввозился сборный груз, в том числе около двух тонн ламп газоразрядных люминесцентных бытового назначения стоимостью более 20 тысяч долларов США.
По закону на такие ломпочки должен быть сертификат безопасности.
В данном случае он был, но оказался недействительным.
Однако представитель российской фирмы уверял, что срок действия сертификата и статус его действия проверялись. Однако, непосредственно перед подачей декларации на товар сотрудник фирмы отправил запрос на прекращение действия нескольких сертификатов. В список по ошибке попал и сертификат на эти лампы. Орган сертификации досрочно прекратил действие сертификата.
В результате столичную фирму оштрафовали на 50 тысяч рублей.