Из-за ошибки сотрудника фирмы в Курск не пустили почти 41 тысячу китайских лампочек

Курские таможенники не пустили в регион 40800 люминесцентных ламп, не отвечающих требованиям безопасности.В центр электронного декларирования поступила электронная декларация. В документах значилось, что из Китая в Россию ввозился сборный груз, в том числе около двух тонн ламп газоразрядных люминесцентных бытового назначения стоимостью более 20 тысяч долларов США.По закону на такие ломпочки должен быть сертификат безопасности.В данном случае он был, но оказался недействительным.Однако представитель российской фирмы уверял, что срок действия сертификата и статус его действия проверялись. Однако, непосредственно перед подачей декларации на товар сотрудник фирмы отправил запрос на прекращение действия нескольких сертификатов. В список по ошибке попал и сертификат на эти лампы. Орган сертификации досрочно прекратил действие сертификата.В результате столичную фирму оштрафовали на 50 тысяч рублей.