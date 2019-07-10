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Из-за ошибки сотрудника фирмы в Курск не пустили почти 41 тысячу китайских лампочек

Из-за ошибки сотрудника фирмы в Курск не пустили почти 41 тысячу китайских лампочек

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Курские таможенники не пустили в регион 40800 люминесцентных ламп, не отвечающих требованиям безопасности.

В центр электронного декларирования поступила электронная декларация. В документах значилось, что из Китая в Россию ввозился сборный груз, в том числе около двух тонн ламп газоразрядных люминесцентных бытового назначения стоимостью более 20 тысяч долларов США.

По закону на такие ломпочки должен быть сертификат безопасности.
В данном случае он был, но оказался недействительным. 

Однако представитель российской фирмы уверял, что срок действия сертификата и статус его действия проверялись. Однако, непосредственно перед подачей декларации на товар сотрудник фирмы отправил запрос на прекращение действия нескольких сертификатов. В список по ошибке попал и сертификат на эти лампы. Орган сертификации досрочно прекратил действие сертификата.

В результате столичную фирму оштрафовали на 50 тысяч рублей.
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