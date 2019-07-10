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Лента новостей / В регионе / Происшествия

В Курске столкнулись БМВ и Форд. Ранена женщина

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9 июля в столкновении двух кроссоверов в Курске пострадала женщина. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, около 6 часов вечера 41-летний водитель автомобиля «БМВ Х5» ехал со стороны ул. Малых в направлении Кривецкого переулка. Напротив д. № 84 по ул. Малых он столкнулся с впереди двигающимся автомобилем «Форд Куга», за рулём которого был его ровесник. В результате ДТП пострадала 37-летняя пассажирка «Форда». Её с ранениями доставили в 4-ю горбольницу. Водители были трезвы. 

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