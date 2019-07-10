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Курским почтальонам повысят зарплату уже в этом году

Курским почтальонам повысят зарплату уже в этом году

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В эти выходные - российский день почты. Профессиональный праздник отметят 3,5 тысячи курских почтовиков. По случаю торжества работники отделений собрались во Дворце молодежи, где лучших сотрудников наградили представители администрации региона. Подробности в сюжете телеканала "ТАКТ".

Их рабочий день начинается ранним утром. В 5 утра железногорская почтальонка Мария Полохина приходит на работу, чтобы разобрать корреспонденцию. Уже 15 лет изо дня в день с сумкой весом до 10 кг- она обходит 24 многоквартирных дома, где тетю Машу ждут сотни пенсионеров. 

Мария Полохина, работник почты: «Пришли, разобрали почту, привезли почту, разобрали и понесли по людям. Несем пенсии. Бабушки рассказывают свои переживания, радости, горе - всё рассказывают. Всегда ходишь с бодрым, хорошим настроением. Потому что нужен позитив. Бабушки ждут от тебя радости, своё всё рассказывает. С открытой душой и улыбкой».

За преданность профессии, порядочность и упорный труд во Дворце молодежи чествовали работников курской почты. Сейчас в коллективе порядка 3500 сотрудников, которые помогают в получении более 160 видов услуг - от доставки писем и журналов до оплаты налогов и штрафов. 

Меняются и условия. Уже в этом году курским почтовикам обещают повысить заработную плату году. Также за последние пять лет капитально отремонтировали 110 отделений почты, 120 перевели на газ, в 150 решили вопрос с водоснабжением, в 95 отделениях созданы условия по госпрограмме «Доступная среда». Обновляется автопарк. 

Роман Старовойт, врио губернатора Курской области: «Долгие века работает почта в том или ином виде. И сегодня ваш труд очень актуален. Особенно для самых отдаленных населенных пунктов нашей Курской области. Сегодня почта - это не просто средство связи, это место встречи, это и магазин. Поэтому то, что вы делаете - очень нужно сегодня. Я желаю вам нести только добрые вести». 

Лучшим сотрудникам почтовой связи представители власти региона вручили почетные награды и благодарности.

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