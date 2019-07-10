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Курянин заплатил мошеннику 38 тысяч рублей за водительские права

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На очередную уловку мошенников попался 19-летний курянин. Молодой человек хотел получить водительское удостоверение без сдачи полагающихся экзаменов в ГИБДД. Решить проблему он попытался с помощью интернета. В сети курянин нашел сайт с объявлением о помощи в получении водительского удостоверения. В ходе переписки выяснилось, что никаких экзаменов сдавать не нужно, но за услугу придется заплатить 38 тысяч рублей. Деньги молодой человек перевел на виртуальный кошелек аферисту и стал ждать с ним встречи. Спустя время интернет-сайт был заблокирован. Парень обратился в полицию. Оперативники нашли мошенника - им оказался такой же 19-летний курянин. 

 Возбуждено уголовное дело. Юному аферисту грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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