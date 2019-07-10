Курские пограничники задержали украинца, настойчиво пытавшегося попасть в Россию

В районе села Свердликово Суджанского района Курской области пограничники задержали жителя Украины. Он пытался нелегально попасть в нашу страну. Делал он это, надо сказать, настойчиво.Оказалось, что украинцу въезд на территорию России не разрешен. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности в нашей стране за незаконное пересечение государственной границы.Однако это не останавливало гражданина Незалежной. Заведомо зная об этом, иностранец попытался вновь пересечь границу в обход установленных пунктов пропуска. Но и в этот раз его намерения потерпели крах - стражи рубежей всегда на чеку.В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ.