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Лента новостей / В регионе

Курские пограничники задержали украинца, настойчиво пытавшегося попасть в Россию

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В районе села Свердликово Суджанского района Курской области пограничники задержали жителя Украины. Он пытался нелегально попасть в нашу страну. Делал он это, надо сказать, настойчиво. 
Оказалось, что украинцу въезд на территорию России не разрешен. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности в нашей стране за незаконное пересечение государственной границы.
Однако это не останавливало гражданина Незалежной. Заведомо зная об этом, иностранец попытался вновь  пересечь границу в обход установленных пунктов пропуска. Но и в этот раз его намерения потерпели крах - стражи рубежей всегда на чеку.
 
В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ.
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