Курян приглашают в 4G-кинотеатр под открытым небом
С 11 по 21 июля летний 4G-кинотеатр будет принимать курян в парке «Боева дача» с 14:00 до 22:30 по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в будние дни с 16:00 до 22:30.
Ежедневно горожане смогут совершенно бесплатно посетить от трёх до четырёх интересных киносеансов, которые будут транслироваться на высокой скорости 4G. Гостей онлайн-кинотеатра ждут популярные и всеми любимые киноленты. В расписании более 40 фильмов разных жанров: комедии, боевики, триллеры и мелодрамы. А для самых маленьких любителей кино компания подготовила программу мультфильмов. Контент предоставлен онлайн-кинотеатром Okko. Ознакомиться с подробностями и расписанием сеансов можно на сайте проекта.
На площадке есть более 100 посадочных мест, мягкие сидения и бесплатные пледы. Будет также бесплатный попкорн и скидка на лимонад. Помимо прочего, все гости получат абонемент на разовое посещение фитнес-клуба «Санта Моника».
Также ежедневно на площадке сотрудники Tele2 расскажут всем желающим о тарифах, выгодных и интересных предложениях, новых продуктах и акциях.