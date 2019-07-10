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Курян приглашают в 4G-кинотеатр под открытым небом

Курян приглашают в 4G-кинотеатр под открытым небом

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Оператор мобильной связи Tele2 запускает летний онлайн-кинотеатр. В парке «Боева дача» жители и гости Курска смогут бесплатно увидеть более 40 фильмов разных жанров, а также получить приятные бонусы в рамках программы лояльности «Больше».

С 11 по 21 июля летний 4G-кинотеатр будет принимать курян в парке «Боева дача» с 14:00 до 22:30 по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в будние дни с 16:00 до 22:30.

Ежедневно горожане смогут совершенно бесплатно посетить от трёх до четырёх интересных киносеансов, которые будут транслироваться на высокой скорости 4G. Гостей онлайн-кинотеатра ждут популярные и всеми любимые киноленты. В расписании более 40 фильмов разных жанров: комедии, боевики, триллеры и мелодрамы. А для самых маленьких любителей кино компания подготовила программу мультфильмов. Контент предоставлен онлайн-кинотеатром Okko. Ознакомиться с подробностями и расписанием сеансов можно на сайте проекта.

На площадке есть более 100 посадочных мест, мягкие сидения и бесплатные пледы. Будет также бесплатный попкорн и скидка на лимонад. Помимо прочего, все гости получат абонемент на разовое посещение фитнес-клуба «Санта Моника». 

Также ежедневно на площадке сотрудники Tele2 расскажут всем желающим о тарифах, выгодных и интересных предложениях, новых продуктах и акциях. 

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