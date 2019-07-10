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Лента новостей / В регионе

Курская область. Главред суджанской газеты стал фигурантом уголовного дела

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В прокуратуру Суджанского района Курской области обратился бывший сотрудник местной газеты и рассказал о нарушениях в деятельности главного редактора печатного издания.

Выяснилось, что руководитель издания, желая получать субсидию за якобы выполненное государственное задание, в течение нескольких лет завышал тираж газеты, вводя в заблуждение региональный Комитет информации и печати.

В результате из областного бюджета редакция издания незаконно получила более 400 тыс. руб., которые главред потратил, в том числе, на увеличение своей зарплаты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ в связи с хищением бюджетных денежных средств с использованием служебного положения, расследование которого находится на контроле прокуратуры Суджанского района Курской области.

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