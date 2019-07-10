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Лента новостей / В регионе

Выездные бригады курских ветеринаров будут прививать животных от бешенства

Выездные бригады курских ветеринаров будут прививать животных от бешенства

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Специалисты курской городской станции по борьбе с болезнями животных проводят плановые мероприятия по бесплатной вакцинации животных с выездом в жилые районы. Заболевание животных бешенством – одна из актуальных санитарно-эпидемиологических проблем, которую, к счастью, можно предупредить путём своевременной прививки четвероногих друзей.

План-график выездных точек вакцинации животных против бешенства на июль-август 2019 года: 

12 июля - ул. Республиканская, 52-Б, ул. Союзная,55-Б 
19 июля - пр-т Ленинского комсомола, 52, ул. Менделеева, 57 
26 июля - ул. Косухина, 41, ул. Косухина, 24 
2 августа - ул. Республиканская, 24-Б, ул. Краснознаменная, 9-А 
9 августа - ул. Студенческая, 5, ул. Студенческая, 30 
16 августа - ул. Союзная, 16, ул. Парижской коммуны, 30 
23 августа - Магистральный пр-д, 19, ул. Васильковая, 28 
30 августа - пр-д Сергеева, 10, ул. Орловская, 10.
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