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В этом году в Курскую область не пропустили около 300 тонн зарубежной подкарантиной продукции

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В первом полугодии 2019 года в пограничных пунктах пропуска и местах полного таможенного оформления специалисты Россельхознадзора проконтролировали 91,6 тыс. тонн подкарантинной продукции, 5,2 тыс. транспортных единиц, более 239 тыс. штук саженцев, а также различных штучных  товаров, 2,6 тыс. мест багажа и ручной клади, 2,2  тыс. куб.м пиломатериалов и  крепёжной древесины. По результатам проверок оформлено 5167 актов карантинного фитосанитарного контроля.

При ввозе подкарантинной продукции на территорию России в этом году в 18 случаях в 296 тоннах подкарантинной продукции выявлено 6 видов карантинных для России объектов: средиземноморская плодовая муха,  калифорнийская щитовка, западный (калифорнийский) цветочный трипс, золотистая картофельная нематода, амброзия трехраздельная и амброзия полыннолистная.  

421 транспортное средство (в 2018 году было 174 транспортных средств) с 296,3 т подкарантинной продукцией вернули грузоотправителю по различным причинам: выявление карантинных объектов, несоответствие данных в фитосанитарном сертификате и на этикетках, отсутствие разрешения на ввоз семенного материала, отсутствие молдавского производителя, указанного в фитосанитарном сертификате и списке разрешенных к ввозу, нарушения  введенных ограничений на ввоз подкарантинной продукции из Украины и Молдовы в ручной клади и багаже пассажиров.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска и местах полного таможенного оформления, по фактам выявленных нарушений действующего законодательства, в 1 полугодии 2019 года составлено 409 протоколов, вынесено постановлений об административных правонарушениях по ст. 10.1, 10.2, 10.3 КоАП РФ на сумму 171,2  тыс. руб.

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