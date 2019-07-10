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Лента новостей / В регионе

На выборах губернатора куряне смогут проголосовать в Москве

На выборах губернатора куряне смогут проголосовать в Москве

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В единый день голосования 8 сентября избиратели Курской области, находящиеся в Москве, смогут принять участие в эксперименте и проголосовать на выборах губернатора на цифровых избирательных участках.

Перечень цифровых избирательных участков утвердила Центральная избирательная комиссия России.  

Возможность проголосовать на выборах губернатора, находясь за пределами региона, предоставляется впервые. Для этого избирателю необходимо с 24 июля по 4 сентября через единый портал «Госуслуги» подать заявление о голосовании на определённом цифровом избирательном участке в Москве.

В день голосования 8 сентября нужно прийти на цифровой участок и принять участие в голосовании, отдав свой голос за кандидата на должность главы региона.

Как поясняет Председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика, все голоса курян, принявших участие в выборах на 30 московских участках, направят в Избирательную комиссию Курской области с помощью системы ГАС «Выборы» для определения результатов выборов.

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