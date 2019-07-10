На выборах губернатора куряне смогут проголосовать в Москве

В единый день голосования 8 сентября избиратели Курской области, находящиеся в Москве, смогут принять участие в эксперименте и проголосовать на выборах губернатора на цифровых избирательных участках.Перечень цифровых избирательных участков утвердила Центральная избирательная комиссия России.Возможность проголосовать на выборах губернатора, находясь за пределами региона, предоставляется впервые. Для этого избирателю необходимо с 24 июля по 4 сентября через единый портал «Госуслуги» подать заявление о голосовании на определённом цифровом избирательном участке в Москве.В день голосования 8 сентября нужно прийти на цифровой участок и принять участие в голосовании, отдав свой голос за кандидата на должность главы региона.Как поясняет Председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика, все голоса курян, принявших участие в выборах на 30 московских участках, направят в Избирательную комиссию Курской области с помощью системы ГАС «Выборы» для определения результатов выборов.