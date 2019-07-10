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Курян удивило 22 место области в рейтинге регионов по доходам населения

Курян удивило 22 место области в рейтинге регионов по доходам населения

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По версии рейтингового агентства «Риа Рейтинг», по уровню доходов Курская область входит в тридцатку лучших регионов и занимает 22 позицию. Достаточно неплохие показатели области, если верить исследованию, по количеству бедных -  всего 10% жителей, а очень бедных  лишь 1%.

 Если сравнивать Курскую область с ближайшими соседями, то по уровню доходов регион значительно опережают Липецкая и Белгородская области - 13 и 14 место, лишь на одну строку выше Воронежская, существенно хуже результаты у Орловской и Брянской областей - 40 и 49 позиции. 

С тем, что в Курской области доходы населения выше, чем в 63-ех других регионах страны, куряне верить не спешат. Опрос среди горожан провёл телеканал "ТАКТ".

 «Я сомневаюсь. Потому что не верю в статистические данные. Уровень жизни падает, доходы… вы и сами все видите. И народ это чувствует.  Все дорожает, особенно продукты дорожают.  Деньги, будем говорить так, обесцениваться.  Инфляция, я считаю, фактически выше, чем говорит статистика»

 «Я сомневаюсь.  Если судить по моим  доходам,  жены, семейным доходам…  я сомневаюсь»

 «Я согласен. Люди стали экономнее жить, поэтому получается доходы это…  экономия.  Раньше разбазаривали, а сейчас стали экономнее»

 «Я считаю, что все-таки уровень доходов у нас недостаточный. Все работаем, а тратить получается не очень много, и не каждый день даже»

 «Думаю, что это завышенные данные, потому что уровень жизни в Курской области гораздо ниже, чем в соседних регионах. Что-то мне, думаю, не соответствует действительности.  Не верю я в это. В Курской области з предприятий никаких нет, промышленность не развита, все отсутствует, все развалено, откуда такие доходы могут быть в области? »

Что не вызывает у людей сомнений, так это рост уровня расходов. Так, с июля вновь повысились тарифы на услуги ЖКХ, на 2%. Это связано с изменением тарифов на энергоресурсы, а также эксплуатационными затратами. Если учесть еще и январское повышение, на 1,7 % в соответствии с повышение ставки НДС, то услуги ЖКХ в течение года подорожали на 3,7%.

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