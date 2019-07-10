Курская область. Движение по мосту в селе 2-е Засейме планируется открыть к середине августа

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт побывал с рабочей поездкой в Мантуровском районе. Особое внимание во время визита глава региона уделил дорожным работам. В этом году в муниципальном образовании предстоит отремонтировать более 20 км автомобильных дорог. Часть из запланированного объёма уже выполнена. В этом глава региона убедился лично.«Практически завершен ремонт покрытия на участке «Орлянка - Зуевка» протяжённостью 2,5 км. Приступили к работам на дороге «Станция Кривецкая - Мантурово» в 4,8 км. На этом участке у нас находится мост, который давно требовал ремонта и в этом году его включили в план. Уже заменены балки и переходные плиты, сделан водоотвод», - сообщил директор АО «Тимское ДРСУ№ 3» Валерий Михалёв.Работы по ремонту моста в селе 2-е Засейме ведутся с опережением сроков. Восстановить полноценное движение через переправу планируется к середине августа до запуска ОАО «Кривец-сахар», которое по этой дороге получает почти 75% сырья. Сейчас сахарный завод готовится к сезону. Роман Старовойт ознакомился с ходом модернизации предприятия. В планах руководства повысить производственную мощность с 3 до 6 тысяч тонн в сутки. При этом цель уже на этот год - переработать 650 тыс. тонн свёклы и произвести 97,5 тыс. тонн сахара.Генеральный директор ОАО «Кривец-сахар» Сергей Кольцов рассказал, что на заводе проведена модернизация свёклоперерабатывающего, сокоочистительного и продуктового отделений, а также открыт жомосушильный блок, в котором из отходов производства делают корм для скота. Это не только даст региону новый продукт, но и избавит жителей села Сейм от характерного для сахзавода запаха.В завершении рабочего визита глава региона посетил многофункциональную спортивную площадку, которую возводят по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Это первый такой объект в Мантуровском районе. Его стоимость почти 8 млн рублей. Средства на строительство площадки направили из бюджетов всех уровней.