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Лента новостей / В регионе

На дорогах Курской области заработала система детального краткосрочного метеопрогноза

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В посёлке Дичня Курчатовского района и селе Новый мир Льговского района установлены автоматизированные системы метеорологического обеспечения.

О пилотном проекте по внедрению АСМО сообщили в комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области. На дорогах региона заработала система детального краткосрочного прогноза по конкретным участкам дорожной сети.

АСМО позволяет получить количественные оценки показателей содержания автодорог, что повышает контроль качества и сроков проведения работ по зимнему содержанию автодорог, минимизирует расход противогололёдных материалов, отражает объективную информацию о состоянии дорожного покрытия. Помимо оперативного управления, установленные метеостанции позволят осуществлять анализ большого объёма информации, и на этой основе формировать перспективные решения.

Данные от метеостанций передаются на пульт Единой дежурной диспетчерской службы. После их обработки информация будет поступать в дорожные подразделения, занимающиеся эксплуатацией дорог. Система позволяет получать детальный метеопрогноз по каждой автомобильной дороге на 2 суток вперёд по температуре воздуха, точкам росы, видам осадков, состоянию дороги, скорости и направлении ветра, облачности, температуре дорожного полотна.

В дальнейшем продолжится строительство сети метеостанций по Курской области. Это позволит полностью контролировать метеопараметры на межрегиональных автодорогах.

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