На дорогах Курской области заработала система детального краткосрочного метеопрогноза

В посёлке Дичня Курчатовского района и селе Новый мир Льговского района установлены автоматизированные системы метеорологического обеспечения.О пилотном проекте по внедрению АСМО сообщили в комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области. На дорогах региона заработала система детального краткосрочного прогноза по конкретным участкам дорожной сети.АСМО позволяет получить количественные оценки показателей содержания автодорог, что повышает контроль качества и сроков проведения работ по зимнему содержанию автодорог, минимизирует расход противогололёдных материалов, отражает объективную информацию о состоянии дорожного покрытия. Помимо оперативного управления, установленные метеостанции позволят осуществлять анализ большого объёма информации, и на этой основе формировать перспективные решения.Данные от метеостанций передаются на пульт Единой дежурной диспетчерской службы. После их обработки информация будет поступать в дорожные подразделения, занимающиеся эксплуатацией дорог. Система позволяет получать детальный метеопрогноз по каждой автомобильной дороге на 2 суток вперёд по температуре воздуха, точкам росы, видам осадков, состоянию дороги, скорости и направлении ветра, облачности, температуре дорожного полотна.В дальнейшем продолжится строительство сети метеостанций по Курской области. Это позволит полностью контролировать метеопараметры на межрегиональных автодорогах.