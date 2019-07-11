Тренер курской "Инвенты" может возглавить женскую сборную России

До конца июля Российская федерация баскетбола утвердит отставку главного тренера женской сборной России Олафа Ланге, который не смог вывести команду в олимпийскую квалификацию. Контракт 47-летнего специалиста был заключён до конца Олимпийских игр – 2020, но включал опцию расторжения, если сборная не попадет в Токио. Вакантное место доверят российскому специалисту, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники в РФБ.Главный кандидат на замену немцу — олимпийская чемпионка Элен Шакирова. Также тренерский совет РФБ рассмотрит кандидатуры Александра Ковалева, выигравшего чемпионат мира – 2017 с молодёжной сборной России, и Дмитрия Донскова, дважды приводившего молодежную женскую сборную России к золотым медалям чемпионата Европы.Члены тренерского совета сходятся во мнении, что свой шанс поработать во главе национальной команды заслужила Элен Шакирова. Последние два года знаменитая в прошлом баскетболистка руководила курской «Инвентой» — командой, составленной исключительно из молодых российских игроков. В прошлом сезоне курский клуб занял пятое место в Премьер-лиге, пропустив вперед только трех грандов женского отечественного баскетбола (екатеринбургский УГМК, курское «Динамо», оренбургскую «Надежду») и московский МБА. В 2017 году Шакирова тренировала молодёжную сборную России (U-20).— Считаю, что Элен Шакирова — идеальный тренер для сборной, — пояснила исполнительный директор курского «Динамо», член тренерского совета РФБ Виктория Сгонникова. — Во-первых, она уже имеет позитивный опыт работы со сборной на чемпионате Европы до 20 лет. Там у неё не было игроков уровня Вадеевой и Мусиной, поэтому та бронза — во многом тренерский успех. Во-вторых, она здорово знает всех перспективных игроков страны, имеет постоянную практику на самом высоком уровне. Она трудоголик, очень жёсткий тренер, который может дать необходимый импульс команде.Виктория Сгонникова не стала критиковать работу Олафа Ланге. Хотя из курского «Динамо» — финалиста Евролиги и серебряного призёра чемпионата России — немецкий специалист не вызвал ни одного игрока на Евробаскет-2019.— Олаф — сильный тренер, имеющий опыт работы в WNBA, несколько раз выигрывавший Евролигу с УГМК, — отметила она. — Мне сложно сказать, почему у него не получилось в Сербии, я не была в тренерском штабе и не знаю, что происходило внутри команды. Единственная моя претензия к Ланге заключается в том, что он не так много времени уделял кандидатам в сборную. Приведу пример. Проходит «Финал четырёх» Кубка России, где клубы играют без легионеров, но тренер национальной команды не присутствует на этих играх. Это не совсем правильно.Издание отмечает, что Ланге станет уже шестым тренером женской сборной, уволенным за последние 10 лет.