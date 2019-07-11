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В Курске Приора и ВАЗ не поделили дорогу. Пострадал водитель ВАЗа

В Курске Приора и ВАЗ не поделили дорогу. Пострадал водитель ВАЗа

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10 июля в Курске произошла одна авария с пострадавшим. Около восьми часов вечера на ул. Чайковского, напротив д. №7 столкнулись «Лада Приора» и ВАЗ-2115. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, 21-летний водитель «Приора», выезжая с автозаправки не предоставил преимущество в движении ВАЗу-2115, который ехал по ул. Чайковского в направлении ул. Станционная. В результате столкновения пострадал 35-летний водитель ВАЗа. Его с травмами доставили в больницу. 



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