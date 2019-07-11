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Forbes назвал сотню самых богатых чиновников России. Курский депутат в двадцатке

Forbes назвал сотню самых богатых чиновников России. Курский депутат в двадцатке

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Forbes назвал сотню самых богатых чиновников России. Все вместе за 2019-й год они заработали 71 миллиард рублей. В топ-3 вошли:
  
  Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, который является основателем группы компаний «Владимирский стандарт»;
  Депутат заксобрания Челябинской области миллиардер Константин Струков, являющийся совладельцем компании «Южуралзолото»;
  Депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, который является владельцем местной кондитерской фабрики «Славянка».

В первой двадцатке есть и представитель Курской области. 33-летний депутат облдумы Кирилл Сорокин заработал без малого 656 млн. рублей. А вся его семья – более 665 миллионов.
Он занял 18 место в рейтинге. У Сорокина в собственности 17 объектов недвижимости и даже плотина.
Кирилл Сорокин возглавлял ООО «Агропромышленная компания Конёк-Горбунок». Компании принадлежало более 20 тысяч гектаров сельхозугодий в Солнцевском и Курчатовском районах. В прошлом году «Конёк-Горбунок» продали группе компаний «Эконива» Штефана Дюрра. Это и поспособствовало увеличению доходов парламентария. В 2017 году Кирилл Сорокин указывал в декларации сумму 2,9 миллиона рублей.

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