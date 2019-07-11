В Курске отпраздновали 130-летие со дня рождения Николая Асеева

ТАКТ".Областная научная библиотека – крупнейшая в регионе. Её основали в 1935 году. В середине 60-х присвоили имя Асеева. В этом году в Курской области отмечают 130 лет со дня рождения земляка. Сюжет об этом вышел на телеканале "
Галина Ветрова, директор Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева: «На первом этаже у нас установлен бюст Николаю Николаевичу, сделанный известным скульптором Розой Тригуб. Там мы поместили выдержки из стихотворений Николая Асеева, которые он посвящает читателю».
Ассевские литературные чтения организуют впервые. Представители творческого сообщества представляют 20 статей и видеоработ. Все они посвящены Асееву. Часть материала прислали эксперты из Донецка, Луганска и Санкт-Петербурга. Марина Беляева посвятила свою работу дружбе Николая Асеева с Владимиром Маяковским.
Марина Беляева, кандидат филологических наук: «Оба поэта думали о том, чему посвящена их жизнь, их поэзия, что останется после них и чем они будут интересны потомкам. Это связывало их и было основополагающим в их дружбе».
Многие знают Асеева как поэта, а писатель Александр Грачев интересуется им как сценаристом и переводчиком.
Александр Грачев, член союза курских литераторов: «Но он ещё отметился как сценарист. Потому что он написал сценарии трем фильмам. Один из них – вошел в мировую историю. Это – «Броненосец Потёмкин». Теперь он занимался активно переводами. Достаточно сказать, что он переводил Тараса Шевченко, переводил испанца Гарсия Лорку, переводил даже председателя коммунистической партии Китая Мао Цзедуна».
Елена Асеева – племянница Николая Асеева. В Курск она приехала впервые.
Елена Асеева, племянница Николая Асеева: «О самом Николае Николаевиче папа мало рассказывал. Это были те времена, когда приходилось лучше молчать, кто ты и что ты».
По итогам Асеевских литературных чтений будет издан сборник. Следующие пройдут в 2024 году.