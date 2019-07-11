С начала года объем удовлетворенных судами исковых требований «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» составил 1,19 млрд. рублей

«Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центра и Приволжье» продолжает системную работу по сокращению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.Одним из наиболее эффективных ее направлений является претензионно-исковая деятельность. С начала года объем удовлетворенных судами исковых требований компании составил 1,19 млрд. рублей. 814,21 млн. рублей из этой суммы - требования к гарантирующим поставщикам электроэнергии в регионах.«От своевременного и полного исполнения контрагентами свои долговых обязательств во многом зависит реализация наших инвестиционных планов, направленных на обеспечение качественного электроснабжения 20 регионов страны. Поэтому мы намерены добиваться полного и окончательного решения проблемы дебиторской задолженности, используя для этого самый широкий спектр организационных, административных и правовых инструментов, включая обращения в судебные инстанции», подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.По состоянию на 1 июня 2019 общий объем дебиторской задолженности «Россети Центр» и «Россети Центра и Приволжье» за услуги по передаче электроэнергии составлял 46,3 млрд рублей, в том числе 35,1 млрд рублей – просроченная задолженность, из них 31,7 млрд рублей - просроченная задолженность гарантирующих поставщиков. Компании намерены последовательно продолжать работу по ее взысканию. В этот же период в судах различных инстанций рассматривалось 1133 дела, инициированных правовым блоком компаний, о взыскании задолженности на общую сумму 29,3 млрд. рублей, в том числе 716 дел на общую сумму требований 28,5 млрд. рублей, касающихся гарантирующих поставщиков.