В Курск не пустили тонну молдавской черешни

На Крупецком таможенном посту Курской таможни задержано 1119 килограммов молдавской черешни.Представитель фирмы-перевозчика предоставил таможенникам товаросопроводительные и коммерческие документы, подтверждающие законность ввоза в Россию около 20 тонн молдавской черешни.Однако после таможенного досмотра окзалось, что фактический вес товара на 1119 килограммов больше, чем заявлено в товарно-сопроводительных документах. Объяснить несоответствие веса товара сведениям, заявленным в документах, представитель перевозчика не смог.Как сообщил заместитель начальника Крупецкого таможенного поста Александр Разенков, транспортной компании из Молдовы за представление недействительных документов грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.