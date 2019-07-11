В Курск не пустили тонну молдавской черешни
Представитель фирмы-перевозчика предоставил таможенникам товаросопроводительные и коммерческие документы, подтверждающие законность ввоза в Россию около 20 тонн молдавской черешни.
Однако после таможенного досмотра окзалось, что фактический вес товара на 1119 килограммов больше, чем заявлено в товарно-сопроводительных документах. Объяснить несоответствие веса товара сведениям, заявленным в документах, представитель перевозчика не смог.
Как сообщил заместитель начальника Крупецкого таможенного поста Александр Разенков, транспортной компании из Молдовы за представление недействительных документов грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.