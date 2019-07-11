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В Курск не пустили тонну молдавской черешни

В Курск не пустили тонну молдавской черешни

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На Крупецком таможенном посту Курской таможни задержано 1119 килограммов молдавской черешни.

Представитель фирмы-перевозчика предоставил таможенникам товаросопроводительные и коммерческие документы, подтверждающие законность ввоза в Россию около 20 тонн молдавской черешни.

Однако после таможенного досмотра окзалось, что фактический вес товара на 1119 килограммов больше, чем заявлено в товарно-сопроводительных документах. Объяснить несоответствие веса товара сведениям, заявленным в документах, представитель перевозчика не смог.

Как сообщил заместитель начальника Крупецкого таможенного поста Александр Разенков, транспортной компании из Молдовы за представление недействительных документов грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

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