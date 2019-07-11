Роман Старовойт о предложении немецкого журналиста снести памятник под Прохоровкой: "Прямо хочется взять его за шкирку, сюда привезти, показать, как все это было"

На днях немецкая газета Die Welt на своих страницах заявила, что «никакого грандиозного сражения и победы Красной армии на Курской дуге не было» – лишь «186 немецких танков против 672 советских машин-камикадзе».Автор публикации Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу под Прохоровкой, которая была воздвигнута в память о погибших солдатах.Сегодня в Курске проходит всероссийское совещание руководителей ветеранских организаций, обсуждают подготову к предстоящему празднованию 75-тилетия победы в Великой Отечественной войне. Роман Старовойт на совещании прокомментировал заявление немецкого журналиста, отметив, что человеком его назвать «язык не поворачивается»:- Он представил якобы информацию, которая опровергает истинное положение дел, истинные факты по случаю танкового сражения на Прохоровском поле – южный фас Курской дуги. Нас, курян, это вчерашнее событие просто потрясло до глубины души! Прямо хочется взять его за шкирку, прошу прощения, сюда привезти, показать, как все это было. Поучаствовал бы он в раскопках, которые наши поисковики проводят, посмотрел бы он на расплавленный метал, что изымается из земли… Мне кажется, после этого он бы изменил свою точку зрения. Очевидно это спланированная акция, есть интересанты, и так постепенно вбросами готовят фундамент для нашей молодежи, чтобы переписать историю. Я уверен, что наша активная жизненная позиция, то чем мы занимаемся, и истинная правда не позволит переписать историю. Мы с честью и глубоким уважением будем относиться ко всем ветераном, поддерживать их и свято чтить их светлую память!- цитирует врио губернатора sm-news.ru.