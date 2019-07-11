В Курске частная клиника заставляла пациентов платить за бесплатные услуги
Прокурор Центрального административного округа Курска возбудил в отношении частной медицинской организации дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ. На первый раз клиника отделалась предупреждением.
Также работники прокуратуры округа совместно со специалистами регионального ТФОМС и экспертами страховых медицинских организаций изучили все случаи предоставления этой медицинской организацией медицинской помощи за 2018 и истёкший период 2019 года.
В результате проверки выявлено 9 случаев, когда с курян брали плату за оказание медицинской помощи, предоставление которой должно было осуществляться бесплатно за счёт средств территориальной программы обязательного медицинского страхования.
По представлению прокуратуры в договоры на оказание платных услуг внесли дополнительную информацию, разъясняющую пациентам возможность бесплатного размещения в палатах стационара при госпитализации.
Затраты курянам уже компенсировали.