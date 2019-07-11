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Лента новостей / В регионе

Росгвардия изъяла у курян 409 единиц оружия

Росгвардия изъяла у курян 409 единиц оружия

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Более 10 тыс. владельцев огнестрельного оружия Курской области проверели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии в этом году. В результате выявили около тысячи нарушений в сфере оборота оружия. У владельцев изъяли 409 единиц оружия и аннулировали более 200 разрешений.

В основном куряне нарушили правила хранения оружия и несвоевременно оформили разрешительные документы.

Росгвардия напоминает, что срок действия разрешения на хранение и ношение оружия составляет 5 лет. Не позднее, чем за 1 месяц до его окончания документы для его продления нужно направить в подразделения лицензионно-разрешительной работы. В случае если срок действия разрешения на хранение оружия истёк, а его владелец не обратился в лицензионно-разрешительную службу за его продлением, штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей.

Если гражданин нарушил правила хранения или ношения оружия, то ему грозин штраф от 500 до 2000 рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от 6 месяцев до 1 года.


В подразделениях лицензионно-разрешительной работы Курской области состоят на учёте более 35,4 тысяч владельцев оружия, в пользовании у которых находится порядка 51,6 тысяч единиц оружия.
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