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Сотрудник Курскэнерго удостоен государственной награды

Сотрудник Курскэнерго удостоен государственной награды

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Указом Президента Российской Федерации диспетчер оперативно-технологической службы Центра управления сетями филиала «Россети Центр Курскэнерго» Алексей Кириенков награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Энергетик удостоен награды «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Алексей Кириенков работает в Курскэнерго более 27 лет. Он принимал активное участие в реализации крупных проектов филиала, связанных с оперативно-диспетчерским управлением оборудованием и линиями электропередачи (ЛЭП) 35-110кВ филиала. В частности, участвовал в проведении оперативных переключений при вводе в работу после оснащения современным оборудованием подстанций (ПС) 110кВ «Родники», «Котельная» и «Центральная».

На протяжении последних десяти лет под его руководством реализуются целевые программы по замене устаревшего оборудования подстанций и ЛЭП 35-110кВ. Неоднократно при его непосредственном участии ликвидировались технологические нарушения в электрических сетях с наименьшими потерями для предприятия. Благодаря профессиональной работе энергетика, значительно снизилось время простоя высоковольтных линий, сократился недоотпуск электроэнергии – только за 2017 год в Курскэнерго было сэкономлено около 400 тысяч рублей.

Как специалист высокой квалификации, обладающий большим практическим опытом, Алексей Кириенков делится им с молодыми специалистами филиала. За добросовестный труд и высокие производственные показатели он неоднократно поощрялся руководством предприятия и компании почетными грамотами и благодарностями. В 2005 году был занесен да Доску почета Курскэнерго.

Государственная награда стала наивысшей оценкой трудовых заслуг Алексея Владимировича Кириенкова.


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