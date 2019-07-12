Курский соцстрах обеспечил санаторно-курортным лечением более 400 федеральных льготников
Более 170 льготников отправились укреплять свое здоровье в здравницы Курской области, 260 - в Краснодарский и Ставропольский края. Длительность санаторно-курортного лечения в рамках предоставляемого гражданам набора социальных услуг в санаторно-курортном учреждении - 18 дней, для детей-инвалидов - 21 день, для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга - от 24 до 42 дней.
Для удобства курян проезд граждан льготных категорий осуществляется с использованием электронных талонов Фонда социального страхования. Они предоставляются при обращении в региональное отделение. Сведения о льготнике, необходимые для получения бесплатного билета, поступают в цифровом формате из отделения ФСС на сервер компании «РЖД». Курским региональным отделением Фонда выдано более 1600 бесплатных электронных талонов.
Узнать номер электронной очереди на путевку можно, не посещая офис, достаточно набрать номер СНИЛСа на сайте курского отделения Фонда.