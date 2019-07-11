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Это будет настоящий праздник! Курян приглашают на пробег памяти Вячеслав Клыкова

Это будет настоящий праздник! Курян приглашают на пробег памяти Вячеслав Клыкова

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В субботу, 13 июля курян приглашают на легкоатлетический пробег "Святая Русь" памяти Вячеслава Клыкова. 
Он пройдёт в посёлке Черемисиново.
 
Старт у межпоселенческой библиотеки в поселке Черемисиново, на ул. Мира, 4 в полдень.
Дистанция – 5 км от библиотеки п. Черемисиново до Поклонного креста, работы знаменитого скульптора.
После пробега - награждение лучших спортсменов в 5 возрастных категориях, праздничный концерт с участием сестёр Толмачёвых и лучших коллективов области, полевая кухня.
 
Традиционный курский пробег проводится Федерацией легкой атлетики при поддержке областной администрации. Он приурочен к 80-летию со дня рождения выдающегося скульптора-монументалиста, нашего земляка Вячеслава Клыкова. Его работы украшают многие города - Москву, Иркутск, Орёл, Белгород, Курск, Псков, Саров, итальянский Бари и греческий Перей. 

Поддержать пробег приедут  гости из Орла, Белгорода, а также из Украины и Беларуси. 
 
Предварительно можно зарегистрироваться можно в официальной группе Федерации легкой атлетики Курской области или непосредственно перед стартом.

Организаторы подчёркивают - участие в пробеге бесплатное. Участники получат стартовый пакет. 

Добраться можно: 
– на машине: дорога на Щигры, 88 км; 
–на электричке: Поезд 6360/6359 Курск — КШЕНЬ, отправление в 09:00 (ж/д вокзал Курск), прибытие в 10:45 (ст. Черемисиново); 
– на бесплатном автобусе с Привокзальной площади в Курске, отправление в 9:10.
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