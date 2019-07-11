Это будет настоящий праздник! Курян приглашают на пробег памяти Вячеслав Клыкова
Он пройдёт в посёлке Черемисиново.
Старт у межпоселенческой библиотеки в поселке Черемисиново, на ул. Мира, 4 в полдень.
Дистанция – 5 км от библиотеки п. Черемисиново до Поклонного креста, работы знаменитого скульптора.
После пробега - награждение лучших спортсменов в 5 возрастных категориях, праздничный концерт с участием сестёр Толмачёвых и лучших коллективов области, полевая кухня.
Традиционный курский пробег проводится Федерацией легкой атлетики при поддержке областной администрации. Он приурочен к 80-летию со дня рождения выдающегося скульптора-монументалиста, нашего земляка Вячеслава Клыкова. Его работы украшают многие города - Москву, Иркутск, Орёл, Белгород, Курск, Псков, Саров, итальянский Бари и греческий Перей.
Поддержать пробег приедут гости из Орла, Белгорода, а также из Украины и Беларуси.
Предварительно можно зарегистрироваться можно в официальной группе Федерации легкой атлетики Курской области или непосредственно перед стартом.
Организаторы подчёркивают - участие в пробеге бесплатное. Участники получат стартовый пакет.
Добраться можно:
– на машине: дорога на Щигры, 88 км;
–на электричке: Поезд 6360/6359 Курск — КШЕНЬ, отправление в 09:00 (ж/д вокзал Курск), прибытие в 10:45 (ст. Черемисиново);
– на бесплатном автобусе с Привокзальной площади в Курске, отправление в 9:10.