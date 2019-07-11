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Роман Старовойт: "Либо мы сейчас останавливаем стройку, и я вынужден буду вернуть в Правительство эти деньги". В Курске стройка века упирается в конфликт интересов

Роман Старовойт: "Либо мы сейчас останавливаем стройку, и я вынужден буду вернуть в Правительство эти деньги". В Курске стройка века упирается в конфликт интересов

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Врио губернатора Роман Старовойт проинспектировал строительство дороги по проспекту Дружбы. Глава региона лично ознакомился с началом строительных работ и пообщался с местными жителями. 

Магистраль протяжённостью 3,32 км соединит северо-западный микрорайон и КЗТЗ. Участок позволит существенно разгрузить городское движение. Там появится 6-полосная проезжая часть - по две полосы в каждом направлении основной дороги и по одному дублёру, два местных проезда с тротуарами, наружное освещение, самотечная ливневая канализация и очистные сооружения. 
Финансируется строительство в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ – 665,4 млн рублей. 

«Конфликт интересов касается исключительно жителей проспекта Дружбы. Некоторые из них считают, что параметры автомобильной дороги можно сократить путём невыполнения работ по так называемым дорогам-дублёрам», – доложил Николай Цыбин, исполняющий обязанности первого заместителя главы Курска. 

Также куряне опасаются, что при строительстве может повредиться магистральный водопровод. Роман Старовойт отметил, что подрядчик гарантирует сохранность коммуникаций. К строительству новых приступят по возможности в ближайшие годы. 

«Либо мы сейчас останавливаем стройку, и я вынужден буду в Правительство вернуть эти деньги. Не факт, что их выделят повторно в следующем году. Была проведена серьёзная работа, чтобы добиться выделения этих средств на строительство дороги, которую жители ждали больше 20 лет. Я предлагаю, раз есть проект и он полностью соответствует утверждённому генеральному плану развития города, надо дорогу построить. А потом начнём проектирование водовода», – сообщил Роман Старовойт. 

Местные жители попросили главу региона максимально сохранить зелёные насаждения вдоль улицы. По итогам встречи предложения курян рассмотрят. Роман Старовойт поручил сформировать соответствующую рабочую группу. 
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