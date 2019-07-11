  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области ожидают до 5 млн тонн зерна

В Курской области ожидают до 5 млн тонн зерна

Читайте также

В Щигровском районе врио губернатора Роман Старовойт провёл областной семинар по уборке зерновых. Курская область включилась в страду одной из первых.

Готовность зерноуборочного комплекса и материально-техническую базу показали главе региона на примере хозяйств Щигровского района, где находится один из самых больших зерновых клинов области. 

«Сегодня мы дали официальный старт уборочной кампании 2019 года в Курской области. Мы надеемся, что урожайность будет не хуже прошлого года, а по некоторым культурам ожидаем ещё большую. Мы обсудим те методы, технологии, приёмы, которые применяются ведущими хозяйствами, лучшие практики, которые реализуются не только в России, но и мире. Они должны найти отражение в Курской области. Наши механизаторы используют новейшую технику, посевной материал, технологические карты, и это позволяет достигать рекордных урожаев», - отметил Роман Старовойт.

Глава региона подчеркнул, что важно сохранить положительную динамику в растениеводстве. В этом году АПК Курской области приступил к жатве зерновых культур раньше, чем в предыдущие годы. К уборке озимой пшеницы подключились в 21 районе. Ряд хозяйств начал обмолот ячменя и гороха. Средняя урожайность зерновых культур – порядка 54 ц/га.

В целом область может приблизиться к 5-миллионному рубежу по производству зерна. Общий валовый сбор прогнозируется на уровне 4,8 млн тонн.

Так, озимой пшеницы ожидают более 2 млн тонн, ячменя – порядка миллиона тонн, яровой пшеницы - 280 тысяч тонн. Валовый сбор зерновых культур оценивается в 3,6 млн тонн при средней урожайности до 50 ц/га. Также прогнозируется производство более миллиона тонн зерна кукурузы.

«Всего хозяйствами области предстоит убрать 964 тысяч га зерновых культур. При этом площади колосовых без крупяных и кукурузы на зерно составляют около 800 тысяч га или 83% в зерновой группе. Основная часть или 97% приходится на три основных культуры: озимую пшеницу, яровую и ячмень», - отчитался заместитель губернатора Курской области Алексей Золотарёв.

Сегодня в области есть все условия для успешного проведения уборочной кампании. Роман Старовойт рекомендовал главам районов взять под личный контроль работу уборочно-транспортных комплексов, а для повышения эффективности предлагают перейти на работу в полях в круглосуточном режиме. На уборку зерновых культур аграриям отводится 3 недели.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Игорь Маковский: как компания, отвечающая за энергобезопасность 20 регионов страны, мы намерены бороться с энерговорами последовательно и бескомпромиссно

Роман Старовойт: "Либо мы сейчас останавливаем стройку, и я вынужден буду вернуть в Правительство эти деньги". В Курске стройка века упирается в конфликт интересов

Это будет настоящий праздник! Курян приглашают на пробег памяти Вячеслав Клыкова

Сотрудник Курскэнерго удостоен государственной награды

Росгвардия изъяла у курян 409 единиц оружия

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске