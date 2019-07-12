В Курске почти 50 незаконных щитов снесут до конца года

ТАКТ", профильный отдел комитета архитектуры вовремя не предоставлял места для размещения рекламы. Тем самым, в бюджет Курска не поступили 11 миллионов рублей. Ещё несколько миллионов казна не увидела из-за бездействия чиновников – незаконные конструкции на улицах города не сносят годами. Например, щит на пересечении Студенческой и Хрущева не только уродует микрорайон, но и не соответствует правилам размещения наружной рекламы.В прошлом году прокуратура выявила более 50 рекламных конструкций, установленных в Курске незаконно. Кроме того, как сообщает телеканал "
Более 300 рекламных конструкций установлено на улицах Курска. Ежегодно они приносят в бюджет порядка 10 миллионов рублей. Правда, платить готовы не все предприниматели. Регулярно в областном центре вырастают незаконные растяжки и баннеры. Последняя прокурорская проверка выявила 44 конструкции, на самом деле их намного больше.
Татьяна Козьменко, заместитель начальника отдела наружной рекламы комитета архитектуры и градостроительства г. Курска: «На территории Курска в настоящее время более 100 незаконных конструкций. В настоящее время происходит демонтаж конструкций 3х6, это щиты. Сейчас демонтирована уже 21 конструкция».
С 2013 года власти ведут работу по зачистке улиц от несанкционированной наружной рекламы. За крупными вывесками и объявлениями давно потерян облик города. Улица Ленина - исторический центр Курска. Входит в так называемую «красную зону». Размещать здесь «наружку» запрещено. Несмотря на статус, назвать улицу полностью чистой от рекламы нельзя.
Ранее Николай Овчаров, будучи главой Курска утверждал: «Сравнить два года назад, когда мы утвердили схему размещения рекламных конструкций. У нас было более 900 рекламных конструкций, установленных по городу. Вы видели и на разделительных полосах по проспекту Клыкова, по улице Литовской, по 50 лет Октября. Сегодня вся эта реклама убрана из города».
По закону, собственники незаконных билбордов должны сносить их за свой счет. Добровольно на такой шаг идут единицы. В других случаях подключается суд. Нередко дела намеренно затягивают. Например, этот щит уродует северо-западный микрорайон уже несколько лет.
Татьяна Козьменко, заместитель начальника отдела наружной рекламы комитета архитектуры и градостроительства г. Курска: «Щит, расположенный на кольце рядом с торговым центром он является незаконным. В настоящее время он включен в план демонтажа 2019 года. В ближайшее время будет заключен договор о демонтаже данной рекламной конструкции».
Всего на демонтаж потратят около 700 тысяч рублей. По словам главы Курска Виктора Карамышева, все 44 щита будут снесены в этом году. Более конкретных сроков город пока не ставит.