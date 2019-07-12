Комитет АПК Курской области опубликовал график химической обработки полей

сайте опубликовал график химической обработки полей. Случилось это только накануне. После того как в регионе ещё в начале лета массово погибли пчёлы и пасечники лишились основного дохода. Сегодня же на том же сайте опубликовано постановление администрации о возмещении пчеловодам убытков. В областном управлении ветеринарии говорят, что не могут оповестить всех пасечников перед обработкой полей, потому что не все они официально оформлены.Комитет АПК Курской области на своём
Кстати, завтра в Курске пчеловоды собираются выйти на митинг.