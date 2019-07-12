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Под Курском «Фольксваген» при обгоне врезался в встречную «Тойоту». Трое пострадавших

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В Фатежском районе в столкновении двух иномарок пострадали три человека. 

Как сообщили в Госавтоинспекции, 11 июля примерно в 19 часов 40 минут 39-летний водитель автомобиля «Фольксваген» ехал со стороны Москвы в сторону Курска. На 487 км автодороги М-2 «Крым» при осуществлении обгона попутно движущегося автомобиля, он не справился с управлением и столкнулся с встречным автомобилем «Тойота», за рулём которого был 52-летний автомобилист. 

В результате ДТП пострадали оба водителя и 48-летняя пассажирка «Тойоты». Всех с травмами доставили в фатежскую райбольницу.
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