Под Курском «Фольксваген» при обгоне врезался в встречную «Тойоту». Трое пострадавших

В Фатежском районе в столкновении двух иномарок пострадали три человека.Как сообщили в Госавтоинспекции, 11 июля примерно в 19 часов 40 минут 39-летний водитель автомобиля «Фольксваген» ехал со стороны Москвы в сторону Курска. На 487 км автодороги М-2 «Крым» при осуществлении обгона попутно движущегося автомобиля, он не справился с управлением и столкнулся с встречным автомобилем «Тойота», за рулём которого был 52-летний автомобилист.В результате ДТП пострадали оба водителя и 48-летняя пассажирка «Тойоты». Всех с травмами доставили в фатежскую райбольницу.