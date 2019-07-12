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Курская область. Компенсации курчатовцам, у которых затопило квартиры, выплатят до сентября

Курская область. Компенсации курчатовцам, у которых затопило квартиры, выплатят до сентября

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Фонд капремонта разбирается с некачественной работой подрядчика в Курчатове. Напомним, в конце июня из-за того, что рабочие снимали наплавляемый слой крыши во время дождей, квартиры у жителей верхних этажей дома №19 по Коммунистическому проспекту затопило. 

6 июля ситуация повторилась с жителями двух других подъездов. Как выяснилось, несмотря на указания Фонда капремонта проводить работы поэтапно, рабочие сняли наплавляемый слой крыши с оставшейся части дома. Дождь повредил не только квартиры, но и вызвал замыкание в общедомовом электрическом щитке. 

Накануне с собственниками встретился генеральный директор Фонда капитального ремонта Артур Иванов. По его мнению, сложившаяся ситуация – это вопиющая халатность подрядной организации. 

 «Пока компенсации жителям не будут выплачены в полном объёме, акт о приёме работ подписан не будет и, соответственно, оплата генподрядчику не поступит», – заверил собственников Артур Иванов. 

«До конца следующей недели по каждой квартире определим сумму ущерба. Для этого сегодня и завтра наш специалист будет вместе с вами составлять акты о залитии. Вопрос по компенсации закроем до сентября», – подчеркнул он. 

Сети электроснабжения полностью восстановят в течение месяца. Подрядчика уже нашли. 

Также, по словам гендиректора Фонда, приведут в порядок места общего пользования в подъездах, которые пострадали от залития. 

Для оперативного решения всех вопросов определены ответственные лица от Фонда капремонта и строительного контроля. 

Что касается кровли, то до выходных должен быть полностью уложен гидроизоляционный слой, что предотвратит дальнейшее залитие. После этого рабочие приступят к монтажным работам. Процесс находится под контролем Фонда капремонта. В случае если подрядная организация не выполнит свои обязательства, будет подниматься вопрос об исключении её деятельности в регионе, отметили в областной администрации. 

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