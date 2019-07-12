Определены все кандидаты в губернаторы Курской области
Это врио губернатора Курской области, Роман Старовойт («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), директор ООО «Тренд» Татьяна Черникова («Российская экологическая партия «Зелёные»), заместитель председателя постоянного комитета Курской областной Думы по аграрной политике, природопользованию и экологии Владимир Фёдоров (ЛДПР), уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов (КПРФ) и заместитель директора Общественной Организации «Железногорский Центр по правам человека» Николай Карцев (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ).
С 14 июля региональный избирком начнёт принимать документы для регистрации кандидатов. До 18 часов 24 июля они должны представить в Облизбирком листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, избранных на прямых выборах. Для того, чтобы пройти «муниципальный фильтр», кандидатам необходимо собрать 214 подписей.
На проверку документов Курскому облизбиркому отводится ещё 10 дней. Список зарегистрированных кандидатов, фамилии которых войдут в бюллетень для тайного голосования, станет известен не позднее 2 августа.
Правом голоса на выборах губернатора обладают свыше 920 тысяч курян. Для голосования 8 сентября будет открыт 1131 избирательный участок, включая 20 временных (в больницах и на железнодорожном вокзале Курска).
Впервые на выборах губернатора у избирателей появилась возможность проголосовать по месту нахождения в рамках проекта «Мобильный избиратель». Ещё одна новая технология - в единый день голосования куряне, находящиеся в Москве, смогут проголосовать на выборах главы региона на цифровых избирательных участках столицы.