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В Курске таксист воровал канализационные люки

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В Курске полицейские поймали таксиста, похищавшего канализационные люки. О пропаже заявили представители курского Водоканала - люки стоят у предприятия на балансе. Кражи мужчина совершал по ночам. Без крышек остались колодцы на улице Союзной, Чапаева, Парижской коммуны, Куйбышева и других. Выяснилось, что для перевозки краденого он использовал автомобиль службы такси, на котором работал. Ранее судимый 34-летний курянин сдал около 10 люков в пункт приёма металла. Вырученные деньги потратил на личные нужды. 

Сейчас полицейские проверяют задержанного на причастность к аналогичным кражам. Возбуждено уголовное дело. Проверят и сотрудников скупки металла, которые вероятно знали, что приобретают имущество, заведомо добытое преступным путём. За это преступление законом предусмотрена уголовная ответственность.

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