Курскэнерго обеспечивает своим работникам безопасные условия труда

Филиал "Россети Центр Курскэнерго" ведет системную работу по снижению производственного травматизма и совершенствованию системы управления охраной труда. Всего на эти мероприятия в 2019 году запланировано 47,3 млн рублей.Более 29 млн рублей направлено на приобретение средств индивидуальной защиты, инструментов и приспособлений. Работников филиала в полном объеме обеспечивают спецодеждой и обувью, устойчивой к воздействию электрической дуги, комплектами переносных заземлений для установки с земли, индивидуальными сигнализаторами напряжения.8 млн. рублей выделено на проведение медицинских осмотров и улучшение санитарно-бытовых условий труда сотрудников, около 5 миллионов – на проведение предрейсовых медосмотров водителей автомобилей и предсменных осмотров производственного персонала.Руководство филиала и профсоюзный комитет уделяют большое внимание производственной безопасности, охране труда на предприятии.В Октябрьском районе электрических сетей (РЭС) построен общесетевой полигон с оборудованием 0,4-10 кВ и 35-110 кВ, на котором электромонтеры повышают квалификацию, готовятся к соревнованиям и отрабатывают профессиональные навыки. На закрытом полигоне, построенном в Курске, энергетики занимаются теоретической и практической отработкой вопросов безопасной эксплуатации оборудования распределительных сетей 0,4 - 35 кВ. Свои полигоны есть и в районах электрических сетей.Помимо этого выделяются средства на общее улучшение условий труда и отдыха сотрудников Курскэнерго: ремонтируются производственные базы, в 15 РЭС предприятия созданы спортивные комнаты для персонала, которые оснащены спортивными тренажерами.«Своевременно проводить работу по улучшению охраны труда и условий для персонала, минимизировать вредные факторы – наша общая цель, и на ее достижение направлена работа не отдельных структур, а всего коллектива Курскэнерго», - отметил начальник управления производственной безопасности и производственного контроля Дмитрий Горбачев.