Собака помогла курским таможенникам предотвратить контрабанду наркотиков

Курские таможенники и пограничники в автомобильном пункте пропуска Тёткино задержали украинца, пытавшегося ввезти в Россию наркотики.Вещества были спрятаны в районе заднего сидения салона легкового автомобиля, прибывшего из Украины. Найти их помогла служебная собака по кличке «Харизма» - она уверенно обозначила наличие запрещённых веществ в авто. В ходе последовавшего таможенного досмотра под сиденьем под крышкой, прикрывающей бензонасос автомобиля, обнаружили пачку из-под сигарет «KENT» с находящимися в ней полимерными пакетиками с веществом растительного происхождения зелённого цвета и пакетиком с порошкообразным веществом голубого цвета.Пакетики с подозрительными веществами изъяли и направили на исследование.Специалисты подтвердили, что растительная масса - это марихуана (каннабис) общей массой 7,72 грамма, а порошкообразное вещество голубого цвета - наркотическое средство производное N-Метилэфедрона весом 0,15грамма.Все они включены в Список наркотических средств, оборот которых в Российской Федерации запрещён.По факту контрабанды наркотиков в значительном размере в отношении 37–летнего украинца возбуждено уголовное дело. Оно передано в региональное УМВД.Контрабандисту грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и миллионный штраф.