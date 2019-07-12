Здоровье курского леса проверили столичные лесопатологи

В Курске состояние лесных участков проверили лесопатологи из Москвы.Леса в городе занимают 2834 га. В соответствии с муниципальным контрактом, общая стоимость которого составила 586 тыс. рублей, лесопатологи московского «Российского центра защиты леса», вооружённые специальным инструментарием, целый месяц исследовали состояние деревьев на общей площади 246,6 гектара. Специалисты выявляли сухие и поражённые какими-либо заболеваниями и вредителями деревья, а также назначили мероприятия по предупреждению распространения вредителей.Из заключения лесных «докторов» следует, что основными причинами повреждения лесных насаждений являются колебание уровня грунтовых вод под воздействием почвенно-климатических факторов, а также внутривидовая конкуренция, в процессе которой слабые деревья погибают. Об этом свидетельствует усыхания ветвей деревьев, гниение стволов.На основании акты, которые составили лесопатологи в курских лесах проведут санитарно-оздоровительные мероприятия.