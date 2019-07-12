На следующей неделе в Курске снова будут отключать электричество

На следующей неделе, с 15 по 19 июля в Курске снова будут отключать электричество. Это связано с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети".В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:С 15 по 19 июля 2019г. с 9-30 до 15-00:Черняховского 15/2 – 25/2, Обоянская 1/23-9, 2/95, Белгородская 2/15 - 10/12, Резиновая 6 – 12, Харьковская 22 – 24, Заводская 17а, 19а, 17, 19/1, 11, 13/8, 15а, Пигорева 2 – 10б, 3 – 11, Сумская 10 - 34, 37.С 15 по 19 июля 2019г. с 9-00 до 17-00:Центральный переулок (Кукуевка), Окружная, Сельская, Малая, Кладовая, Ипподромная, Колокольчиковая, Тросниковая, 1-я Степная, Ромашковая, Басьяновская, Жасминная, Мостовая, 1-2-я Счастливая, Курская, 1-2-й Рублевские переулки, Рублевская, Школьная (Кукуевка), Лучистая (Кукуевка), Лазурная (Кукуевка), Заповедная, Мостовая, Дружининская 17-39, 12-28г, 46, 46г, 1-я Кожевенная; 3-я Цветовская; Городская; Изумрудная; Искристая; 1-6-я Поселковая; Трубная; 4-6-я Кислинская; 4-12-е Степные переулки; 3-я Степная ул.Тел. для справок: 32-32-15В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:С 15 по 19 июля 2019г с 9-00 до 17-00:ул. Школьная 5/11; 5/12; 5/13; 5/14; 5/15; ул. Пучковка 33/1 - 33/21; 33/2 - 33/19; ул. 3-я Кавказская 3-31; 6-36; 1-й Институтский переулок 13-21; 2-й Институтский переулок 21-33; 14-16;ул. 4-я Кавказская 3-33Г; 2-42; 3-й Институтский переулок 17-19; 22-24Тел. для справок: 32-40-89В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:С 15 по 19 июля 2019г с 9-00 до 16-30:Театральная 7-19; Театральный переулок 2-10; Октябрьская 30-60; Интернациональная 48-62; ВЧК 1-51, 10-84Тел. для справок: 26-32-10