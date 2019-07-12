Курян предупреждают о тумане

В Курской области снова прогнозируют туман. По прогнозу Курского Гидрометцентра в регионе в ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие дожди, днем местами дожди, в отдельных районах небольшие. Ночью и утром местами туман. Днем местами грозы, в отдельных районах град. Ветер северной четверти ночью 3-8, днем 6-11, при грозах местами порывы до 16 м/с. Температура: - по области ночью 8-13º, днем 19-24º.Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 м., при тумане до 1000 м.Спасатели напоминают, что туман - одна из наиболее серьёзных опасностей для автомобилистов и рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если это невозможно - снизьте скорость.