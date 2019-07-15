В Курской области заметили редкого чёрного аиста

В посёлке Тёткино Курской области заметили чёрного аиста. Редкая птица попалась в объектив Валентины Ткачёвой. Этот вид занесён в Красную книгу России и Курской области, отмечают в пресс-службе областной администрации.Чёрный аист – скрытная птица. В отличие от белого аиста, не любит соседства с человеком и предпочитает селиться в лесах на равнинах возле водоёмов — лесных озёр, рек и болот.Учёные-орнитологи Центрально-Черноземного биосферного заповедника имени профессора Алехина, говорят, что за последние двенадцать лет чёрных аистов в окрестностях Курска до этого видели лишь дважды. Оба раза - летом 2007 года. Кочующую пару взрослых птиц и одну молодую впервые отметили на Зоринском участке заповедника и в охранной зоне участка Букреевы Бармы.