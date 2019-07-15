Правительство утвердило календарь праздников на 2020 год

Правительство России окончательно утвердило календарь праздников на 2020 год. Нас сновa ждут почти двухнедельные новогодние каникулы и длинные «майские» с перерывом нa три рабочих дня.Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно.На День защитника Отечества отдохнём с субботы 22 февраля по понедельник 24 февраля включительно. На 8 Марта также будем отдыхать три дня - с 7 по 9 число. Три дня будем праздновать День России - с 12 по 14 июня.A вот после Дня России будем трудиться почти без отдыха вплоть до следующего января. Ещё один праздничный выходной будет 4 ноября - в День народного единства. Всего лишь один день, так как это среда.