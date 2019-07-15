В Курске хотят усилить контроль над детским питанием

ТАКТ".В этом году школьные столовые Курской области привлекли внимание сразу нескольких ведомств. В апреле проверку инициировала прокуратура. Оказалось, что цены на обеды в некоторых учебных заведениях были завышены. На отдельные блюда наценка составляла около 200 процентов. Месяцем ранее качество питания проверил Роспотребнадзор. Нарушения нашли. Вынесли более 250 постановлений, а общая сумма штрафов превысила 600 тысяч рублей. Результаты последней инспекции – следы плесени на сухофруктах, мусор в мешках с продуктами, неправильные транспортировка и хранение. Не меньше жалоб поступает от родителей школьников. Об этом сообщает телеканал "
Ирина Хмелевская, заместитель губернатора Курской области: «Если анализировать обращения наших родителей, то прежде всего говорят о том, что питание не всегда качественное, что не всегда достаточно порций, которые предлагаются детям и проблемы выявляются не только в приготовлении пищи, но и в качестве этих продуктов».
Что касается качества – администрация региона выступила с инициативой – привлечь к проверке продуктов торгово-промышленную палату. Это будет пилотный для региона проект.
Ирина Хмелевская, заместитель губернатора Курской области: «Торгово-промышленная палата берёт на себя экспертизу тех продуктов, которые используются в приготовлении пищи и в детских учреждениях и в лечебных».
Вывод, который озвучили на заседании и представители прокуратуры и комитет образования – руководство школ недобросовестно подходит к организации детского питания.
Александр Уколов, первый заместитель председателя комитета образования и науки Курской области: «Это и изменение условий контракта, нарушен принцип эффективности расходования бюджетных средств, отсутствуют документы на овощи у поставщиков, подтверждающее происхождение, качество и безопасность, в ряде школ нет контроля за витаминизацией пищи, экспертиза по качеству проходит формально и проверка санитарно-экологических требований».
Руководство школ, как правило, нарушения видит, но всё равно принимает у поставщиков некачественные продукты. О каких именно учебных заведениях идёт речь на заседании не озвучили. Как пояснила Ирина Хмелевская, единичные обращения поступают из разных районов, но массовых жалоб пока не было.