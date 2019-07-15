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Курские пограничники задержали нарушителя без гражданства

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Курские пограничники пресекли нарушение госграницы России.  

В районе деревни Олешня Суджанского района пограничный наряд задержал нарушителя государственной границы. В поисках лучших условий жизни он пытался попасть в нашу страну в обход установленных пунктов пропуска. Документов, удостоверяющих личность, у мужчины при себе не оказалось.

В ходе проверки выяснилось, что задержанный является лицом без гражданства.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

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