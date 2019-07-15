Курские пограничники задержали нарушителя без гражданства

Курские пограничники пресекли нарушение госграницы России.В районе деревни Олешня Суджанского района пограничный наряд задержал нарушителя государственной границы. В поисках лучших условий жизни он пытался попасть в нашу страну в обход установленных пунктов пропуска. Документов, удостоверяющих личность, у мужчины при себе не оказалось.В ходе проверки выяснилось, что задержанный является лицом без гражданства.В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».