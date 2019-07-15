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Лента новостей / В регионе / Происшествия

Под Курском «Кия» сбила двух пешеходов. Один погиб на месте

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В воскресенье в Курском районе под машину попали два пешехода. Один из них скончался. 

По информации ГИБДД, вечером 14 июля примерно без четверти десять в селе 1-е Винниково 37-летний водитель автомобиля «Кия Спектра» ехал со стороны села Отрешково в направлении деревни Липовец. Напротив д. 12 он допустил наезд на двух пешеходов, которые шли в попутном напрвлении по краю проезжей части. 

В результате ДТП 39-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. Другого пострадавшего -  29-летнего мужчину с ранениями доставили в 4-ю горбольницу.
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